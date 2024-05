La conferenza stampa di 'Citte citte a fa la iose' nel foyer dell’Anchecinema

BARI - Mercoledì 15 maggio, alle 10.30, nel foyer dell’Anchecinema di Bari si terrà la conferenza stampa di presentazione della terza edizione di “Citte citte a fa la iose”, l’evento musicale e di beneficenza ideato da Tony Quadrello, in programma il prossimo 19 maggio nella stessa location.Durante questo incontro saranno presentate le finalità dell’iniziativa, che quest’anno sarà incentrata sul sostenere l’associazione Famiglie SMA Aps Ets Bari, presieduta da Anita Pallara e che dal 2001 raduna affetti e genitori di affetti da Atrofia Muscolare Spinale, familiari e simpatizzanti. Saranno inoltre comunicati i nomi di tutti gli artisti, gli ospiti e gli amici che parteciperanno a questa maratona di spettacolo e solidarietà, che prende il nome dall’omonimo progetto di Quadraccio & Baribanda, una raccolta di canzoni e anche di videoclip, che valorizza il dialetto e il folclore della città di Bari, il primo come forma importante di tradizione e identificazione di una popolazione, il secondo come valore aggiunto di una terra ricca di storia e tradizioni.“Ancora una volta siamo pronti a portare in scena uno spettacolo vario e ricco dal punto di vista della proposta artistica – ha commentato Tony Quadrello frontman del gruppo Quadraccio & Baribanda – Durante questa occasione presenteremo tutti i particolari di questa nostra iniziativa volta a far divertire facendo del bene”.Alla conferenza stampa parteciperanno il gruppo Quadraccio & Baribanda, Antonello Vannucci, l’assessora comunale alle Culture Ines Pierucci, l’assessore comunale al Welfare Francesca Bottalico e lo scrittore Piero Meli dell’associazione WeAreInBari, che organizzerà una mostra fotografica che esalterà le bellezze del capoluogo pugliese e della sua provincia, che si potrà ammirare domenica 19 prima e dopo lo show. La stessa sarà moderata dalla giornalista Alice Scolamacchia.