Un Mare nostrum da esplorare nel Palazzo dell’Acqua

BARI – Ultimo appuntamento con Le forme dell'acqua, la rassegna organizzata dall'associazione Donne in Corriera e Acquedotto Pugliese (AQP). Lunedì 13 maggio focus su Mare Nostrum da esplorare: ad accompagnare il pubblico in un viaggio fra le coste del Mediterraneo lo scrittore Lorenzo Cipriani. Un esploratore a 360 gradi, sempre alla ricerca delle origini della nostra civiltà con la sapienza di chi non separa mai Scienza e Umanesimo, ma li intreccia per ascoltare le voci antiche dentro la babele del presente e comporle in quadri viventi che suscitano quelle domande a cui solo il futuro potrà dare una risposta. Appuntamento alle 18 nel Palazzo dell’Acqua (via Cognetti, 36 – Bari). Ingresso libero.Mare nostrum è anche un libro (Lorenzo Cipriani, Giunti, 2024) che racconta l'itinerario dall’Italia alla Grecia fino a Istanbul, le isole dell’Egeo e la costa turca, per tornare poi verso casa passando da Creta, Malta, Sicilia, Sardegna e le isole Baleari. Di volta in volta l’autore è stato anche accompagnato da quattro triglie, comprate in ogni porto per una ricerca scientifica ad alto livello sulla presenza di microplastiche nelle loro viscere e poi saltate in padella per ospiti italiani e stranieri. Un vademecum disincantato ma energizzante rivolto a un’anima che voglia ritrovare sé stessa dietro le mistificazioni della nostra società contemporanea.