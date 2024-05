Allerta meteo: temporali e precipitazioni deboli/moderate in arrivo sulla Puglia

Mantenere monitorate le condizioni meteo attraverso fonti affidabili.

Evitare di percorrere strade soggette a allagamenti noti.

Prestare attenzione ai possibili cambiamenti nelle condizioni atmosferiche e agire di conseguenza.

In caso di emergenza, contattare tempestivamente i servizi di soccorso locali.

È importante rimanere informati e preparati durante situazioni meteorologiche avverse. Si consiglia alla popolazione di seguire gli aggiornamenti delle autorità locali e di prendere le precauzioni necessarie per proteggere sé stessi e i propri beni.

BARI - Le autorità regionali hanno diramato un avviso meteo importante per la regione, che rimarrà in vigore dalle ore 13:00 del 19 maggio 2024 per le successive 7 ore. Secondo le previsioni, si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, con possibilità di rovesci o temporali. I quantitativi cumulati saranno generalmente deboli, ma potrebbero diventare puntualmente moderati sulla porzione centro-settentrionale della Puglia.Questo avviso meteo implica un rischio idrogeologico legato ai temporali, soprattutto nelle zone centrali adriatiche e bradaniche della Puglia. Si consiglia alla popolazione di prestare attenzione e adottare le dovute precauzioni durante il periodo indicato. Potrebbero verificarsi situazioni di allagamenti temporanei, accumuli d'acqua su strade e in aree a rischio, oltre a possibili disagi nel traffico e nell'uso delle strade.