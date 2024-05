Vito Leccese del Pd sceglie 5 donne alla presidenza dei Municipi di Bari

BARI - Vito Leccese, candidato sindaco del Partito Democratico (PD) per le elezioni comunali di Bari, ha deciso di puntare sulle competenze e sulla rappresentanza femminile, schierando ben cinque donne alla presidenza dei Municipi della città.Al I Municipio, che comprende i quartieri di Murat, San Nicola, Libertà, Madonnella, Japigia e Torre a Mare, si presenta la giornalista Annamaria Ferretti. Al II Municipio, che include Poggiofranco, Picone, Carrassi, San Pasquale e Mungivacca, l'avvocato civilista Alessandra Lopez, già vicepresidente di InnovaPuglia, si candida per la presidenza.Per il III Municipio, che contempla San Paolo, Stanic, Marconi, San Girolamo, Fesca e Villaggio del Lavoratore, la scelta è ricaduta su Luisa Verdoscia, preside e presidente dell’associazione nazionale pedagogisti. Maria Chiara Addabbo, con i suoi 30 anni ma con un lungo impegno politico alle spalle, è la candidata designata per il IV Municipio, che comprende Carbonara, Ceglie e Loseto. Chiude la lista Maristella Morisco, medico di medicina generale, candidata al V Municipio che abbraccia Palese, San Spirito, Catino e San Pio.Questa mattina è prevista una conferenza stampa all’aperto nel parco 2 Giugno, durante la quale verranno presentate le candidate e le loro proposte per i rispettivi Municipi. La scelta di Leccese di valorizzare le competenze femminili è un segnale forte di inclusione e rappresentatività, evidenziando l'importanza della partecipazione delle donne nella governance locale.