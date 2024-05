Il presidente del Foggia Nicola Canonico si Dimetterà il 1° giugno: futuro incerto per il club

- Nicola Canonico, attuale presidente del Foggia Calcio, ha annunciato la sua decisione di lasciare il club il prossimo 1° giugno. La notizia è stata comunicata direttamente da Canonico stesso, gettando così incertezza sul futuro della squadra pugliese nel girone C di Serie C.Canonico si è incontrato il 9 maggio con la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, per discutere della situazione attuale del club e delle possibili soluzioni per garantire la programmazione della prossima stagione. Entro il 30 maggio, il Foggia dovrà presentare alla sede della Lega Pro a Firenze le certificazioni riguardanti i bilanci e gli stipendi dei tesserati, mentre il 4 giugno dovrà procedere con l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C.Canonico ha dichiarato che il club ha un debito di soli 2,3 milioni di Euro. Tuttavia, nonostante questa cifra relativamente contenuta, la situazione finanziaria del Foggia rimane delicata e richiede interventi mirati per garantirne la sopravvivenza.Si fanno ora i nomi dei potenziali acquirenti che potrebbero garantire un futuro solido al Foggia. Tra di essi, emergono gli imprenditori Antonio Salandra, del settore energetico, e Matteo La Torre, parte del gruppo Euronics specializzato in elettrodomestici, entrambi interessati ad acquistare il club.È cruciale prendere decisioni tempestive per evitare gravi problemi al Foggia e per garantire la sua continuità nel mondo del calcio. La ricerca di nuovi investitori e una gestione oculata delle risorse diventano quindi priorità assolute per assicurare un futuro stabile e prospero alla squadra.