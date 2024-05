Volo Oslo – Spalato, dramma in aeroporto: passeggero tenta di entrare con la forza nella cabina di pilotaggio dell'aereo che volava a Spalato

L'aereo era pieno di passeggeri che per lo più si recavano in vacanza nella Dalmazia centrale. La maggior parte di loro non si è accorto che stava accadendo qualcosa di straordinario, nemmeno quelli seduti davanti. L'aereo era già decollato e mentre si dirigeva verso la parte della pista destinata al decollo, si è fermato improvvisamente. La prima notifica al pilota è stata che c'erano problemi tecnici e che dovevano fermarsi.





I poliziotti sono entrati nella parte anteriore e dopo una breve conversazione sono tornati indietro, dove si era chiuso a chiave. C'è stata una rissa sull'aereo, tutti volevano vedere cosa stava succedendo, quindi non è stato possibile vedere chiaramente se le forze dell'ordine sono entrate nella toilette o il passeggero si è arreso. Certamente tre poliziotti lo hanno portato ammanettato attraverso la pista di atterraggio fino all'edificio dell'aeroporto.





Come ha poi annunciato la polizia, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la persona in questione non era né ubriaca né sotto l'effetto di altri oppiacei. Per ora non si sa quali fossero le sue ultime intenzioni. Dopo aver espletato tutte le formalità, verso le 9 di mattina è arrivato il nuovo volo per Spalato. La compagnia si è scusata con tutti i passeggeri per il ritardo di due ore.



OSLO - Il vero dramma si è consumato domenica mattina 26 maggio 2024 all'aeroporto Gardermoen di Oslo. Uno sconosciuto, ha tentato di entrare nella cabina di pilotaggio dell'aereo della Norwegian Air, che avrebbe dovuto decollare alle 6:50 con il volo DY1990 per Spalato, e quando non ci è riuscito si è chiuso nella toilette nella parte posteriore dell'aereo. La polizia norvegese ha successivamente identificato quella persona come un cittadino croato di 23 anni. Al momento non sono note le motivazioni di questo atto.