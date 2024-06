A Corato la terza selezione di Miss Italia Puglia

CORATO - Grande attesa per la selezione di Miss Italia che si terrà il 23 giugno, alle ore 20.00, in Piazza Cesare Battisti a Corato.A condurre sarà Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud; da sempre vicino a tematiche sociali, quest’anno porterà sul palco la poesia dell’amatissima Alda Merini come inno alla forza femminile.Ad allietare la serata ci saranno la superba voce di Annalisa Marella, in arte Deva, che dedicherà un tributo all’indimenticabile Mia Martini, e il super ospite, direttamente dalla trasmissione di Rai 2 "Made in Sud", Tommy Terrafino con le sue esilaranti incursioni, per siglare una serata all’insegna dell’allegria.L’evento è organizzato dalla esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata Carmen Martorana Eventi, in collaborazione con la S.S.D. Wellness Evolution che ha fortemente voluto portare il concorso più blasonato del Paese nella sua città.Ad impreziosire la bellezza delle concorrenti, per l’hair style i saloni Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale, mentre per il make-up Bella Esthetic Concept e lo staff di Mariagrazia Mininni, direttrice della SEMININNI Scuola di estetica e make-up di Barletta.Si ringrazia:LILT Lega Italiana Lotta Tumori sez. Bat, Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Zingrillo.com.