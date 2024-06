Tragico incidente stradale nel Leccese: perde la vita una donna di 60 anni

LECCE - Un grave incidente stradale avvenuto la sera del 14 giugno lungo la strada provinciale che collega Cutrofiano a Corigliano d'Otranto, in provincia di Lecce, ha causato la morte di Anna Orlando, una donna di 60 anni residente a Cutrofiano.Anna Orlando viaggiava a bordo di una Smart insieme al marito, che attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce. La Smart è rimasta coinvolta in uno scontro con una Fiat Punto e un'Audi A3. Le condizioni di Anna Orlando sono apparse subito molto gravi, e purtroppo non è stato possibile salvarla.Le indagini per accertare la dinamica dell'incidente sono state affidate ai carabinieri, che stanno cercando di ricostruire esattamente cosa sia successo. L'incidente ha scosso profondamente la comunità locale, che si stringe attorno alla famiglia della vittima in questo momento di dolore.Anna Orlando era una figura conosciuta e rispettata a Cutrofiano, e la sua scomparsa lascia un vuoto profondo tra coloro che la conoscevano e le volevano bene. Il marito, ancora in ospedale, lotta per la sua vita, e tutti sperano in un suo pronto e completo recupero.