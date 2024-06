A Putignano doppia Notte Taiko: il concerto di tamburi giapponesi

La Notte Taiko è il gran concerto di tamburi giapponesi con 20 suonatori di Taiko che si esibiranno alternando numerosi stili con grande fascino e spettacolo tipici delle loro esibizioni.





La parola taiko composta dai due ideogrammi 太鼓 (grosso tamburo) ed ha un'importanza che va molto al di là della sua natura di strumento a percussione. Chiunque è in grado di farlo suonare, ma solo dopo una lunga ricerca si rivela in tutta la sua profondità: un colpo di taiko, più che essere udito con le orecchie, viene percepito con tutto il corpo come una vibrazione nell'aria.