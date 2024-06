Taranto, l’arpista Davide Burani chiude l’80esima Stagione Concertistica degli Amici della Musica

A salire sul palco nell’antico Chiostro del Mudi, nel centro storico di Taranto con inizio alle ore 21, sarà l’arpista modenese Davide Burani, classe 1973, titolare della cattedra di Arpa presso il Conservatorio di Stato "Achille Peri – Claudio Merulo" di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti.

Dopo aver studiato pianoforte presso il Conservatorio "Niccolò Paganini" di Genova, Davide Burani ha intrapreso lo studio dell’Arpa presso il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma, ottenendo numerosi riconoscimenti partecipando a Concorsi Nazionali ed Internazionali. La sua attività concertistica lo ha portato ad esibirsi in Italia ed all’estero, collaborando con artisti di chiara fama. È prima arpa della FOI – Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti (ex Orchestra del Teatro Regio di Parma) ed ha inciso numerosi cd. Ha tenuto docenze e masterclass di Arpa presso Conservatori italiani ed esteri. Nell’ambito del progetto "Erasmus Docenti" ha insegnato anche all’estero. Dal 2014 accompagna il baritono Leo Nucci nelle sue tournée internazionali assieme al gruppo da camera Italian Opera Chamber Orchestra; nel 2021 ha iniziato una collaborazione con il soprano Sonya Yoncheva che l’ha visto esibirsi al Festival di Salisburgo assieme al Donizetti Ensemble.

Di particolare interesse il programma dedicato alla grande opera lirica che verrà proposto nel corso della serata, programma che va dal Preludio da "La Traviata" di Giuseppe Verdi ad una Fantasia su temi di Giacomo Puccini, quale omaggio al grande compositore del quale ricorre quest’anno il centenario dalla scomparsa, passando dall’Intermezzo dalla "Cavalleria Rusticana" di Mascagni a Gems of Verdi, da "Una furtiva lagrima" dall’"Elisir d’Amore" alla Fantasia su "Casta Diva" di Bellini, oltre alla Barcarolle, from "Les Contes d’Hoffmann" di Domenico Sodero.

Il costo dei biglietti è di € 15,00 (posto unico) e sono già in vendita presso gli Amici della Musica in via Abruzzo n. 61, oppure online direttamente sul sito www.amicidellamusicataranto.it . Per tutte le altre info contattare i numeri 0997303973 o 3293462658.