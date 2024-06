Accordo in vista tra i leader dell'Ue: Von der Leyen alla Commissione, Costa al Consiglio e Kallas Alto rappresentante

BRUXELLES - Sta prendendo forma l'accordo tra i leader dell'Unione Europea per i posti di vertice delle istituzioni europee. La configurazione attualmente proposta prevede Ursula von der Leyen alla Commissione, l'ex primo ministro portoghese António Costa al Consiglio europeo e la premier estone Kaja Kallas come Alto rappresentante. Secondo fonti diplomatiche, il 'pacchetto' è considerato "stabile" e "non ci sono altri nomi" in vista dell'accordo, che dovrebbe essere finalizzato al prossimo vertice UE, previsto per giovedì e venerdì a Bruxelles.L'accordo di principio raggiunto tra Popolari, Socialisti e Liberali per i nuovi vertici UE prevede che António Costa sia nominato alla guida del Consiglio europeo per un periodo iniziale di due anni e mezzo, come previsto dai trattati. Successivamente, i leader decideranno se prorogare la sua presidenza per i restanti due anni e mezzo del mandato. Questa intesa si discosta dalla richiesta avanzata nei giorni scorsi dal PPE di una staffetta automatica al vertice del Consiglio dopo i primi due anni e mezzo.Resta da definire quale ruolo giocherà l'Italia nel nuovo assetto. Diversi media internazionali hanno riferito che Ursula von der Leyen negozierà direttamente con Giorgia Meloni per la futura maggioranza UE, non in quanto leader dei Conservatori UE, ma in qualità di premier italiana. Questo dialogo servirà a decidere quale sarà il portafoglio riservato all'Italia nella prossima Commissione europea. Secondo quanto appreso dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung, nel pomeriggio i negoziatori del PPE dovrebbero avere un colloquio con Meloni per informarla dei dettagli dell'accordo.