Ad Libitum: mercoledì 19 giugno presentazione a Bari

Aldo Patruno, direttore del Dipartimento

Maurizio Pellegrini, direttore artistico della rassegna

Vito Carrieri, sindaco di Polignano a Mare

Giuseppe Lovascio, sindaco di Conversano



Con oltre 25 produzioni annuali e 100 artisti coinvolti - molti dei quali under 35 - Ad Libitum è riconosciuta dalla Regione Puglia tra le maggiori manifestazioni per ricaduta in termini occupazionali, di offerta culturale, di valorizzazione dei luoghi e di formazione nel territorio del sud barese. Proprio per questo percorso di costante dedizione al territorio ha ottenuto il riconoscimento ufficiale del Ministero della Cultura, che sostiene la rassegna attraverso il Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo per il triennio 2022-2024.

BARI - Mercoledì 19 giugno alle ore 11 nel Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia - Fiera del Levante (Padiglione 107, Lungomare Starita) si tiene la conferenza stampa Ad Libitum, storica rassegna musicale di Polignano a Mare, organizzata da Epos Teatro.Le novità di questa decima edizione saranno presentate da: