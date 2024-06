BARI - Riapre il centro vaccinazioni del quartiere San Paolo in via Sassari 1. Ultimati gli interventi di ristrutturazione dello stabile, l’ambulatorio - che per due anni è stato spostato presso l’hub Covid di Catino - ritorna a servizio del quartiere.Questa mattina il direttore generale facente funzioni ASL, Luigi Fruscio, ha incontrato il personale del Dipartimento di prevenzione nei nuovi ambienti dell’ambulatorio che riceverà l’utenza già a partire da lunedì 17 giugno. A seguire l’avvio delle attività, sono intervenuti il direttore del Sisp area metropolitana Francesco Nardulli e la referente della rete vaccinale, Letizia Rizzo, insieme al personale del Dipartimento di prevenzione.“L’ambulatorio del San Paolo – ha spiegato Luigi Fruscio – è tornato a disposizione del quartiere, grazie ad un intervento strutturale che ha reso il centro più accogliente e funzionale per le famiglie. E’ pronto già dalla settimana prossima a servire un bacino di utenza che comprende 45mila persone. E’ uno dei sei presidi vaccinali distribuiti nei punti nevralgici della città di Bari e si inserisce nella più ampia rete vaccinale della ASL composta da 43 uffici del Servizio di igiene e salute pubblica presenti sul territorio”.L’intervento di riqualificazione e adeguamento – curato dall’Area tecnica aziendale – ha comportato una migliore distribuzione degli spazi, con un’ampia sala d’attesa, una zona giochi a servizio dei piccoli utenti, una stanza ambulatorio, e una segreteria, oltre ai servizi igienici, depositi e spogliatoi.“Negli ultimi due anni il centro vaccinale del San Paolo – ha spiegato il direttore del Sisp area metropolitana Francesco Nardulli – era stato trasferito temporaneamente nell’hub di Catino con un disagio per le famiglie di questo quartiere costrette a spostarsi. Ma con la fine dei lavori edili e la riorganizzazione del servizio, i cittadini potranno nuovamente accedere alle vaccinazioni raggiungendo con più facilità l’ambulatorio”.L’offerta vaccinale del centro di via Sassari è completa e prevede- come da calendario vaccinale della Regione Puglia – tutte le vaccinazioni classificate per età, quindi da 0 a oltre 65 anni, dall’Epatite b al Meningococco, dall’Influenza al Rotavirus, dall’ Hpv all’Herpes Zoster.All’ambulatorio si accede su prenotazione telefonica al seguente numero: 080 5843905 oppure tramite email: vaccinazioni.barisanpaolo@asl.bari.it