Al via ''Isybank University Master”, il più grande torneo di gaming che vede protagonisti gli studenti italiani

Dopo il successo della scorsa edizione, che ha visto la partecipazione di oltre 200.000 mila spettatori in live streaming, torna in grande stile “isybank University Master”, la più grande competizione italiana sui videogames che vede protagonisti gli studenti universitari dei principali atenei mettendo in palio per i vincitori premi finalizzati alla formazione universitaria.

La manifestazione è organizzata da 2WATCH, l’entertainment hub delle nuove generazioni, ed è sostenuta da isybank, la banca digitale del Gruppo Intesa Sanpaolo, title sponsor dell’intera manifestazione.

Giunta quest’anno alla sua quinta edizione, verrà presentata con le sue novità in anteprima assoluta direttamente dal palco del Comicon di Bergamo, domenica 23 giugno: per l’occasione, direttamente dal palco principale del padiglione gaming, 2WATCH darà vita a “isybank University Master gaming party”: due ore di puro divertimento e intrattenimento, durante le quali si alterneranno anche le sfide ai videogiochi Clash Royale, Rocket League e Nba2K, il tutto in diretta streaming sui canali TikTok e Twitch degli organizzatori. Durante lo spettacolo, i principali content creator dei rispettivi videogiochi si sfideranno in game show coinvolgenti e interattivi. Oltre ai videogiochi, i creator coinvolgeranno il pubblico in sfide a pallacanestro, calcetto e tanto altro.

A condurre lo speciale “isybank University master Gaming party” saranno Bryan Ronzani, speaker di Radio 105 e Raffaele Bottone, meglio conosciuto come Il Solito Mute, conduttore esperto di gaming, nonché content creator da migliaia di fan.

Relativamente alla line up degli artisti e dei creator che si sfideranno sul palco a colpi di consolle interagendo con il pubblico troveremo Re Ultras, Sweet Chin Musing, Tsunami next door, DcSystem, ErBacce, Ztan e molti altri.

“Sono molto felice di presentare ufficialmente isybank University Master in anteprima dal Comicon di Bergamo il prossimo 23 Giugno – dichiara Fabrizio Perrone, Ceo di 2WATCH – La manifestazione è per noi motivo di grande orgoglio, in quanto unisce il mondo del gaming e il mondo universitario in maniera indelebile ormai da cinque anni. Un evento atteso e consolidato che guarda al futuro delle nuove generazioni e che premia gli studenti grazie alla loro passione per il gaming, fornendo loro gli strumenti per investire nella loro crescita professionale.”

“Affianchiamo con entusiasmo 2WATCH, con cui condividiamo visione e valori comuni, in questa nuova edizione dell’University Master, intitolata al nostro brand – commenta Antonio Valitutti, Amministratore Delegato di isybank – Innovazione, digitalizzazione, creatività sono al centro del mondo del gaming, così come sono essenziali per il nostro modo di fare banca. Siamo in sintonia con gli interessi e i linguaggi dei giovani e li accompagniamo, come Gruppo Intesa Sanpaolo, nelle loro passioni, sogni e scelte importanti, dagli studi all’acquisto della prima casa, offrendo importanti opportunità di formazione per avviarli al mondo del lavoro.”

“isybank University Master”, che vedrà l’inizio della parte competitiva nel mese di settembre con l’apertura delle iscrizioni, prevede nell’edizione di quest’anno un’importante novità: il “Road to Isybank University Master”, un viaggio in itinere tra innovazione e passione per gli esport e i videogames, che si svolgerà direttamente all’interno delle aule dei principali atenei italiani, con l’intento anche di dialogare sullo stato attuale nel panorama del mondo gaming, analizzando un fenomeno in continua crescita e in costante evoluzione.

Le sorprese non finiscono qui. La finale di “isybank University Master” sarà disputata nel mese di novembre e si concluderà in grande stile con un appuntamento imperdibile durante la Milan Games Week, la più importante fiera di gaming d’Italia.

Gazzetta dello sport è Media partner ufficiale di University Master.

Per maggiori informazioni, visitare il sito https://www.2w.gg/