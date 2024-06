Noicàttaro, realizzazione collettore fognario zona nord. Innamorato: “Finalmente le infrastrutture necessarie allo sviluppo del paese”

BARI - Sono stati avviati in contrada Penna La Tortora, i lavori per la realizzazione del collettore fognario che servirà tutta l’area nord - est del Comune di Noicàttaro.

“Un cantiere di cui si è a lungo dibattuto a causa di un ritardo che risale al 2005, quando all’approvazione del PRG non è seguita una conseguente dotazione infrastrutturale: si sono individuate nuove zone di espansione del paese che, però, sostanzialmente non possedevano servizi basilari, come l’impianto fognario, che di fatto ne impedivano l’insediamento abitativo”, spiega il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato.

La progettazione del collettore fognario è stata avviata nel 2016 e successivamente modificata nel corso degli anni per essere adeguata agli standard di Acquedotto Pugliese, al rincaro dei prezzi e alle svariate modifiche richieste dai verificatori del progetto. La cantierizzazione durerà un anno e prevede la realizzazione di oltre tre chilometri di conduttura.

“Estendendosi a ovest verso Triggiano e proseguendo a sud fino su via Amendola, il collettore consentirà l’urbanizzazione di tutti i comparti che afferiscono a questo grande comprensorio, permettendo finalmente la connessione e lo sviluppo delle molteplici aree coinvolte. In questi anni, abbiamo incontrato tanti cittadini che hanno investito risorse e che chiedevano l'inizio dei lavori per vedere realizzati i loro processi edificatori abitativi. Oggi possiamo definitivamente chiudere questo capitolo”, dichiara l’assessore allo Sviluppo del Territorio Vito Santamaria.

“Come amministrazione comunale ci siamo assunti una responsabilità: colmare le mancanze che per decenni hanno caratterizzato negativamente la politica del nostro paese, ovvero programmare l’espansione e lo sviluppo della città non considerando il fabbisogno infrastrutturale. Abbiamo sanato questo vulnus e finalmente possiamo dare concreta attuazione a un’espansione più adeguata ed efficiente della città”, conclude il sindaco Innamorato.