Prefettura di Bari: sottoscritto il Protocollo d'intesa sull'identificazione dei cadaveri

L'accordo, già in fase di sperimentazione in Lombardia e nel Lazio, si propone come scopo, tra l'altro, quello di semplificare e velocizzare l'iter autorizzativo per comparare il DNA dei corpi non identificati con quello dei familiari di persone scomparse. Le nuove procedure saranno utilizzate anche per migliorare ed incrementare ulteriormente l'utilizzo dell'attuale Banca Dati del DNA, contribuendo così ad informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e gli operatori di settore sulla sua fondamentale importanza.





Alla sottoscrizione hanno partecipato i Prefetti, i Procuratori Generali e i Procuratori della Regione, i rappresentanti dell'Assessorato alla Sanità della Regione Puglia, dell'ANCI e degli Istituti e dei servizi di Medicina Legale. (N.Zuccaro)

BARI - E' stato sottoscritto nella mattinata di venerdì 21 giugno 2024 presso la Sala degli Specchi della Prefettura di Bari, con il Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse, Prefetto Maria Luisa Pellizzari, un Protocollo d'intesa finalizzato all'adozione e condivisione di procedure specifiche per l'identificazione dei cadaveri senza nome.