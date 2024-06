Allerta caldo in Puglia: previste temperature elevate

Raccomandazioni per la popolazione



Il Centro di Competenza Nazionale raccomanda di seguire alcune semplici misure per prevenire gli effetti negativi delle ondate di calore:





Evitare l'esposizione al sole durante le ore più calde della giornata, generalmente tra le 11:00 e le 18:00.

Rimanere idratati, bevendo molta acqua ed evitando bevande alcoliche e caffeinate.

Indossare abiti leggeri e di colore chiaro, preferendo tessuti naturali come cotone e lino.

Utilizzare ventilatori o condizionatori per mantenere un ambiente fresco in casa.

Consultare il medico in caso di sintomi di disagio, come mal di testa, nausea o vertigini.



Misure preventive dei Servizi Sociali e Sanitari



I servizi sociali e sanitari della regione sono stati allertati per monitorare la situazione e fornire supporto alle persone più vulnerabili. È stato consigliato di prestare particolare attenzione agli anziani che vivono soli e a coloro che possono avere difficoltà ad accedere a fonti di idratazione e ambienti freschi.



Il ruolo del Centro di Competenza Nazionale



Il Centro di Competenza Nazionale per la Prevenzione degli effetti del Caldo sulla Salute è responsabile della raccolta e dell'analisi dei dati meteorologici e sanitari per emettere bollettini di allerta. Questi bollettini sono cruciali per la pianificazione e l'attuazione di misure preventive da parte delle autorità locali e dei servizi di emergenza.



La popolazione è invitata a seguire le indicazioni delle autorità locali e a consultare i bollettini meteorologici per ulteriori aggiornamenti sulla situazione. La collaborazione di tutti è essenziale per affrontare al meglio le sfide poste dalle ondate di calore e per proteggere la salute pubblica.

