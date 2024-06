Giornata Internazionale dello Yoga: il Centro Hara celebra a Bari

Dettagli dell'evento





Data: 21 giugno

Ora: 18:00

Luogo: Università degli Studi di Bari, Atrio antistante la fontana di Piazza Umberto

Costo: Gratuito

Contatti per Informazioni e Prenotazioni: 347 7111332 / ssdcentrohara@gmail.com

L'evento ha ricevuto il patrocinio dell'Università degli Studi di Bari, che ha gentilmente concesso l'uso degli spazi per questa occasione speciale. "Siamo entusiasti di celebrare questa giornata insieme alla comunità di Bari e a tutti coloro che condividono gli alti valori ideali dello Yoga,” ha dichiarato Madhu Emilia Straziuso. "Speriamo che questa pratica collettiva possa parlare al cuore di tutti, soprattutto degli studenti e dei ragazzi, affinché possano ritrovare fiducia nei principi della pace e del benessere.” L'evento ha ricevuto il patrocinio dell'Università degli Studi di Bari, che ha gentilmente concesso l'uso degli spazi per questa occasione speciale. "Siamo entusiasti di celebrare questa giornata insieme alla comunità di Bari e a tutti coloro che condividono gli alti valori ideali dello Yoga,” ha dichiarato Madhu Emilia Straziuso. "Speriamo che questa pratica collettiva possa parlare al cuore di tutti, soprattutto degli studenti e dei ragazzi, affinché possano ritrovare fiducia nei principi della pace e del benessere.”



Un invito alla comunità



Il Centro Hara invita tutti i cittadini di Bari e dintorni a partecipare a questo evento per sperimentare i benefici dello yoga e della meditazione in un ambiente accogliente e rilassante. L'evento mira a promuovere i valori dello yoga, che includono la salute mentale e fisica, la consapevolezza e la pace interiore.



Non perdete l'occasione di unirvi a questa celebrazione globale e di connettervi con una comunità di persone che condividono la passione per lo yoga e il benessere. Vi aspettiamo numerosi per una serata di armonia e tranquillità.



Per ulteriori informazioni e per confermare la vostra partecipazione, contattate i numeri sopra indicati o inviate una email all'indirizzo fornito. Namaste!

BARI – In occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, il Centro Hara, in collaborazione con Yogis4nature, è lieto di annunciare un evento speciale che si terrà il 21 giugno alle ore 18:00 presso l'Università degli Studi di Bari, nell'atrio antistante la fontana di Piazza Umberto. L'evento, aperto a tutti e gratuito, offre un'opportunità unica per celebrare l'armonia, la connessione e la pace attraverso la pratica dello yoga.La celebrazione sarà guidata da Madhu Emilia Straziuso, insieme alle insegnanti del Centro Hara: Wilma Autorino, Angela Incantalupo, Chiara Lagrotta, Mariangela Lozito e Mariangela Massarelli. La pratica yoga sarà arricchita dal dolce suono delle campane tibetane suonate da Feliciana Di Palma, creando un'esperienza sensoriale di profonda meditazione e rilassamento.