Anche Confagricoltura Bari-Bat a 'Biodiversa' la Fiera di Gravina di Puglia

BARI - Ci saranno anche diversi associati di Confagricoltura Bari-Bat a Biodiversa. L’Italia dei parchi si racconta in programma per la prima volta a Gravina in Puglia dal 21 al 23 giugno.Sarà occasione quindi, per diversi nostri soci, di mostrare e far degustare le eccellenze produttive del territorio attraverso prodotti di qualità e a KM0.Nel corso delle tre giornate, oltre a valorizzare l’aspetto naturalistico del Parco, le realtà del territorio potranno far conoscere le proprie produzioni in un’area appositamente creata sia per far degustare che mostrare i propri prodotti.