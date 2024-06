Fluttuazioni del mercato immobiliare a Bari: prezzi in calo e in crescita in diverse aree

BARI - L'andamento dei prezzi immobiliari a Bari ha registrato significative variazioni nel corso dell'ultimo anno, con tendenze differenti a seconda delle zone della città. Ecco un'analisi dettagliata basata sui dati dell'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa.Il centro di Bari, in particolare il Borgo Antico, ha visto una diminuzione dei prezzi del 5%. Questa area, caratterizzata da un'abbondanza di case vacanza e B&B, sta affrontando un eccesso di offerta che spinge alcuni proprietari a vendere o a migliorare i servizi offerti per attirare più clienti. Le abitazioni da ristrutturare si vendono intorno ai 1600 € al mq, mentre quelle ristrutturate, con vista sulla Muraglia e sul mare, raggiungono i 3000 € al mq. Le difficoltà nella vendita di immobili più grandi, soprattutto in assenza di possibilità di frazionamento, e gli alti costi associati a queste operazioni, sono fattori chiave che influenzano il mercato.Nel quartiere Murattiano, i prezzi rimangono stabili. Gli immobili con affacci su via Sparano o situati in edifici di prestigio sono valutati tra i 4500 e i 5000 € al mq, mentre quelli da ristrutturare si vendono intorno ai 2000 € al mq. Anche il nuovo costruito si posiziona su questi valori. La domanda di affitti è alta e l'offerta limitata, con canoni per trilocali che possono arrivare a 1000 € al mese. Proseguono inoltre i lavori per il waterfront e per l'interramento della linea ferroviaria, che potrebbero ulteriormente influenzare il mercato in futuro.Nel quartiere di Madonnella, i prezzi degli immobili erano scesi nella seconda metà del 2023, ma la prima parte del 2024 ha visto un'inversione di tendenza con un aumento dei valori, principalmente a causa della bassa offerta e della crescente domanda. Gli investitori sono particolarmente interessati alle zone vicine al mare come Pane e Pomodoro, lungomare Trieste e via Dalmazia, con bilocali che arrivano a 2500 € al mq. Nella zona umbertina, i prezzi salgono fino a 3000 € al mq, e le ricostruzioni in corso hanno prezzi medi di 3500 € al mq. Anche nel mercato delle locazioni si osserva una bassa offerta e alta domanda, con trilocali che affittano per 650-700 € al mese.La macroarea del Lungomare Perotti-Polivalente ha visto un calo dei prezzi del 3,4%, con quartieri come Japigia e Torre a Mare che registrano diminuzioni dovute alla vetustà degli immobili, spesso bisognosi di significativi interventi di ristrutturazione. A Japigia, le abitazioni degli anni '60 costano circa 1100-1200 € al mq. Un nuovo progetto di sviluppo della Costa Sud prevede il collegamento ferroviario del quartiere al mare e al centro. A Torre a Mare, le case indipendenti degli anni '40-’50 costano tra i 1800 e i 2400 € al mq, con prezzi più alti per quelle con vista mare.Le uniche aree di sviluppo si trovano nei quartieri di Poggiofranco e San Pasquale, dove gli appartamenti di nuova costruzione si vendono a prezzi medi di 3000-4000 € al mq. Questi quartieri rappresentano l'area di crescita per il mercato immobiliare di Bari.L'analisi evidenzia un mercato immobiliare dinamico con significative differenze tra le diverse aree della città, influenzato da fattori come la domanda di mercato, l'offerta disponibile e i progetti di sviluppo urbano.: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa