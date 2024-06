Raccolta sangue, Emiliano alla giornata di sensibilizzazione a Brindisi e Latiano: 'Donare crea un valore di comunità molto importante'

Le parole del Presidente Emiliano



“La donazione del sangue rende l'organizzazione sanitaria e la sicurezza dei pazienti molto più semplice. È anche educativa: ci si abitua a pensare che la vita di ciascuno dipende dagli altri e dalla capacità di condivisione, creando un valore di comunità molto importante. È veramente una cosa bella donare e consentire al sistema sanitario di funzionare meglio”, ha dichiarato Emiliano durante l'evento.



Mostra e premiazione del Concorso "Il Valore del Dono"



Nell'atrio esterno dell’Ospedale Perrino, è stata allestita la mostra del concorso "Il valore del dono", coordinato dall'Istituto Cappuccini, capofila del progetto, a cui hanno aderito diverse scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia. Emiliano ha premiato i vincitori ex-aequo del concorso:





Circolo Didattico Statale Pessina-Vitale di Ostuni (classe quinta C, lavoro grafico)

Istituto Comprensivo Statale Santa Chiara di Brindisi (secondaria di primo grado, classe seconda C, lavoro grafico)

Secondo Circolo Didattico Statale di Fasano (classe seconda A, lavoro grafico)

Istituto Comprensivo Cappuccini di Brindisi (secondaria di primo grado, classe seconda C, lavoro grafico e multidimensionale)

Le classi partecipanti sono state affiancate dai rappresentanti delle associazioni Avis, Croce Rossa, Fidas, e Fratres, insieme ai docenti.



Inaugurazione del nuovo angiografo al Perrino



Dopo la premiazione, Emiliano ha visitato la sala di Emodinamica dell’Ospedale Perrino, dove è stato inaugurato un nuovo angiografo. Accompagnato dai vertici della Asl e dal direttore facente funzione del reparto di Cardiologia, Gian Paolo Giorda, il presidente ha potuto apprezzare le caratteristiche di questo apparecchio di ultima generazione, dotato di uno schermo pensile per la visualizzazione di immagini ad altissima definizione e di un modulo touchscreen a bordo tavolo. La sala comandi è equipaggiata con due monitor ad alta risoluzione e una workstation per l'elaborazione di immagini e video acquisiti durante gli esami.



"Sono orgoglioso di poter inaugurare ufficialmente oggi, con il presidente Emiliano, questo angiografo in dotazione all'ospedale Perrino di Brindisi. È un apparecchio ad alta tecnologia al servizio di tutto il territorio. È stato fatto un grandissimo lavoro per il quale ringrazio la direzione di Presidio, l'Area tecnica, tutti gli operatori, sanitari e amministrativi, coinvolti che, come sempre, hanno saputo dare il meglio", ha dichiarato Maurizio De Nuccio, direttore generale Asl Brindisi.



Inaugurazione della nuova unità di raccolta sangue a Latiano



Successivamente, Emiliano ha partecipato all’inaugurazione della nuova Unità di raccolta fissa di sangue a Latiano, situata in viale Fosse Ardeatine. La sede, concessa in comodato d’uso gratuito alla Asl, è già stata utilizzata per donazioni straordinarie di sangue dall’Avis locale. All’evento erano presenti, oltre al presidente Emiliano, la direzione strategica della Asl, la dottoressa Antonella Miccoli, il sindaco di Latiano Cosimo Maiorano, il presidente del consiglio comunale Gabriele Argentieri, il presidente provinciale Avis Sergio Zezza e la presidente dell’Avis comunale Veronica Chionna.



Conclusione



La giornata ha sottolineato l'importanza della donazione del sangue come gesto altruistico e vitale per la comunità, rafforzando il senso di solidarietà e il valore della condivisione. Con l'inaugurazione del nuovo angiografo e della nuova Unità di raccolta sangue, la Regione Puglia conferma il suo impegno nel migliorare la sanità pubblica e promuovere la cultura del dono.

