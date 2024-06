Bari, aggredisce vigili urbani e danneggia auto parcheggiata: arrestato 40enne

BARI - Un uomo di 40 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia locale di Bari con l'accusa di danneggiamento aggravato, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. L'episodio è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria, dove l'uomo e un'altra persona si stavano picchiando violentemente.Secondo quanto ricostruito dalle indagini, una pattuglia di vigili urbani, intervenuta per sedare la rissa, è diventata bersaglio della rabbia dell'uomo. Il 40enne avrebbe infatti aggredito gli agenti con calci e pugni prima di scagliarsi contro un'auto parcheggiata nelle vicinanze, causando ulteriori danni.Dopo essere stato bloccato e arrestato, l'uomo è stato condotto in carcere a Bari. Domani mattina sarà processato per direttissima. Gli agenti coinvolti nell'aggressione hanno riportato ferite lievi, giudicate guaribili in pochi giorni.