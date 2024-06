Daniele Di Donato nuovo allenatore dell'Altamura: obiettivo salvezza in Serie C

FRANCESCO LOIACONO - L'Altamura ha annunciato il suo nuovo allenatore per la prossima stagione di Serie C: Daniele Di Donato, 47 anni, guiderà la squadra pugliese con un contratto valido fino al 30 giugno 2025, con possibilità di rinnovo in caso di salvezza.L'accordo è stato raggiunto dopo un incontro tra Di Donato e il presidente della società murgiana, Filippo Di Renzo. Nella scorsa stagione, Di Donato ha allenato il Latina nel girone C di Serie C, ma è stato esonerato a gennaio 2024. La sua carriera da tecnico include esperienze con il Modena, la Jesina, l'Arzignano Valchiampo, l'Arezzo, il Trapani, la Vis Pesaro e, appunto, il Latina, dove ha lavorato per tre anni dal 2021 al 2024.Di Donato ha un passato significativo anche da calciatore: con la nazionale italiana Under 16 ha conquistato il secondo posto agli Europei in Turchia nel 1993. La sua vasta esperienza, sia in campo che in panchina, potrebbe rivelarsi fondamentale per aiutare l'Altamura a raggiungere l'obiettivo della salvezza nella prossima stagione di Serie C."Crediamo fermamente che Di Donato possa portare una nuova energia e la giusta esperienza per affrontare le sfide del prossimo campionato," ha dichiarato il presidente Di Renzo. "Siamo convinti che con il suo apporto, la squadra possa crescere e ottenere i risultati necessari per mantenere la categoria."I tifosi dell'Altamura attendono con ansia l'inizio della stagione, sperando che sotto la guida di Di Donato, la squadra possa esprimere il suo massimo potenziale e raggiungere gli obiettivi prefissati.