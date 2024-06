Berrettini e Musetti in semifinale all'ATP 250 di Stoccarda

Il trionfo di Musetti



Lorenzo Musetti ha superato il kazako Alexander Bublik, che si è ritirato per un infortunio nel terzo set quando il punteggio era 1-0 per il tennista toscano. Bublik aveva vinto il primo set 6-4, mentre Musetti si era imposto nel secondo set 6-1. Questa semifinale rappresenta un traguardo importante per Musetti, essendo la sua prima semifinale in un torneo sull’erba. Musetti ha dichiarato: “È bello rivedere Matteo Berrettini sul circuito dopo un bel po’ di tempo in cui era stato fermo per infortunio. Sarà certamente una bella sfida e una grande opportunità per il tennis italiano”.





Gli altri match



L’inglese Jack Draper ha prevalso sull’americano Frances Tiafoe con un punteggio di 5-7, 6-4, 7-6, mentre l’americano Brandon Nakashima ha avanzato alle semifinali dopo che il tedesco Jan Lennard Struff si è ritirato prima dell'inizio del match a causa di un problema muscolare.



Una semifinale italiana



La sfida tra Berrettini e Musetti promette di essere un grande spettacolo per gli appassionati di tennis e un’occasione importante per il tennis italiano di brillare sul palcoscenico internazionale. Entrambi i giocatori hanno dimostrato di essere in ottima forma e pronti a lottare per un posto in finale.

FRANCESCO LOIACONO - Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti hanno raggiunto le semifinali del torneo ATP 250 sull’erba di Stoccarda, segnando un'importante tappa per il tennis italiano.Matteo Berrettini ha sconfitto l’australiano James Duckworth con un punteggio di 6-4, 7-5 in un match durato un’ora e 30 minuti. Berrettini ha mostrato determinazione e intensità, lottando dal primo all’ultimo punto. Il suo servizio potente e il rovescio preciso sono stati decisivi per il successo. Con questa vittoria, Berrettini si qualifica per la semifinale, confermando il suo ritorno in forma dopo un periodo di infortunio.