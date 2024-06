Bari, elezioni comunali: Vito Leccese nuovo sindaco

BARI - Si delineano i risultati delle elezioni comunali a Bari, con il candidato sindaco del centrosinistra, Vito Leccese, in netto vantaggio. Leccese ha ottenuto circa il 70% delle preferenze, staccando significativamente il candidato del centrodestra, Fabio Romito, che si attesta poco sopra il 29%.Il dato appare ormai consolidato a circa metà delle 345 sezioni scrutinate. Questo ampio margine suggerisce una vittoria schiacciante per Leccese, che al primo turno aveva già sfiorato la vittoria con il 48,02% dei voti. Romito, che al primo turno si era fermato al 29,12%, sembra non essere riuscito a recuperare terreno sufficiente per invertire la tendenza.Leccese, sostenuto da una coalizione di sette liste tra cui PD e Verdi, oltre al supporto delle sei liste di Michele Laforgia (candidato di M5S e SI), appare destinato a diventare il nuovo sindaco di Bari. Romito, nonostante il sostegno di nove liste tra cui Fratelli d'Italia, Forza Italia, Udc e Noi Moderati, non è riuscito a colmare il divario.L'affluenza alle urne nel primo turno, che coincideva con le elezioni europee, era stata del 58,17%, per un totale di 145.985 voti su 278.609 residenti aventi diritto. Con il voto di oggi, i cittadini di Bari sembrano aver espresso una chiara preferenza per la continuità con la linea politica del centrosinistra.Gli occhi sono ora puntati sugli ultimi seggi ancora da scrutinare, ma il risultato sembra ormai chiaro: Vito Leccese è destinato a guidare Bari nei prossimi anni."Grazie, grazie, grazie. Farò di tutto per essere all’altezza dell’affetto straordinario che mi avete dimostrato" scrive il neo sindaco su Fb.