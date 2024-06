Primo Consiglio Comunale a Trinitapoli: Francesco Di Feo giura come nuovo sindaco

- Si è tenuto lunedì 24 giugno il primo consiglio comunale di Trinitapoli dopo l’elezione a sindaco di Francesco Di Feo. Alla riunione hanno partecipato gli undici consiglieri della maggioranza e i cinque consiglieri della minoranza, pronti a svolgere il ruolo di opposizione. Questo consiglio arriva dopo due anni di commissariamento, segnando un nuovo inizio per l'amministrazione cittadina.Loredana Lionetti è stata eletta presidente del consiglio comunale, con Beppe Calò come vice. La nuova maggioranza ha espresso l’auspicio di un ambiente propositivo e collaborativo. Il sindaco Di Feo ha dichiarato: "Un consiglio comunale che si sta presentando con i migliori auspici, la volontà di avere un dialogo continuo con le opposizioni sui problemi della città".L’opposizione, rappresentata dai capogruppi Anna Maria Tarantino ed Emanuele Losapio, ha iniziato il suo lavoro con un approccio critico ma costruttivo. Tarantino ha affermato: "Faremo un’opposizione con uno spirito che ci ha sempre contraddistinto, collaboreremo per il bene della città, altrimenti faremo una netta opposizione". Losapio ha aggiunto: "Faremo quello che il popolo ci ha assegnato di fare. La nostra è una funzione di controllo sull’operato della maggioranza e giunta, inoltre faremo le nostre proposte per l’interesse esclusivo dei cittadini".Dopo il giuramento del sindaco Di Feo, che ha indossato la fascia tricolore, è stata nominata la nuova commissione elettorale, votata a scrutinio segreto dall’intero consiglio. La commissione elettorale effettiva è composta da Michele Ingianni e Anna Colia (maggioranza) e Michele Triglione (minoranza). La commissione supplente è costituita da Maria Rosaria Capodivento e Beppe Calò (maggioranza) e Tiziana Raffaella De Pasquale (minoranza).Infine, è stata presentata la nuova giunta, composta da tre donne e due uomini: Cosimo Damiano Muoio, Maria Grazia Iannella, Antonia Iodice, Maria Rosaria Capodivento e Giovanni Landriscina. Questa squadra di governo si appresta a guidare Trinitapoli verso una nuova fase amministrativa, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze della comunità e promuovere il bene comune.