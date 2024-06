Bari, il centrosinistra trionfa anche nei municipi

BARI - Dopo la vittoria di Vito Leccese al ballottaggio per la carica di sindaco, il centrosinistra conferma il suo dominio a Bari, completando l’en plein anche nei Municipi, replicando il successo di cinque anni fa.Annamaria Ferretti è stata eletta presidente del Municipio I, che comprende i quartieri Murat, Bari Vecchia, Libertà, Madonnella, Japigia e Torre a Mare. La sua vittoria rafforza la presenza del centrosinistra in una zona cruciale della città.Annamaria Lopez ha trionfato nel Municipio II, che include Poggiofranco, Picone, Carrassi, San Pasquale e Mungivacca. La sua elezione rappresenta una continuità della governance progressista in queste aree.Luisa Verdoscia, ex preside, ha vinto nel Municipio III, che comprende San Paolo, Stanic, Marconi, San Girolamo, Fesca e Villaggio del Lavoratore. Verdoscia ha battuto il consigliere uscente di centrodestra Filippo Stefano Colonna, che nel primo round aveva ottenuto il 33% dei voti contro il 47% della vincitrice.Maria Chiara Addabbo è stata confermata presidente del Municipio IV, che copre i quartieri di Carbonara, Ceglie e Loseto. La sua rielezione testimonia la fiducia degli elettori nella sua leadership.Mariastella Morisco ha ottenuto la presidenza del Municipio V, che include Palese, San Spirito, Catino e San Pio. Morisco ha prevalso su Krizia Colaianni del centrodestra, consolidando ulteriormente il successo del centrosinistra in tutte le circoscrizioni cittadine.Con queste vittorie, il centrosinistra consolida il suo controllo amministrativo su Bari, sia a livello centrale con la carica di sindaco che nei singoli Municipi, promettendo una governance unificata e coerente per i prossimi anni.