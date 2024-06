Bari, Open Day dedicato alla Dragon Boat: un'opportunità di riabilitazione e benessere

BARI - La darsena "A Vele Spiegate Mar di Levante", situata presso la colmata Marisabella, ospiterà un evento speciale domenica 9 giugno a partire dalle 9:30. La Lilt Bari, in collaborazione con l’Associazione barese Dragon Light Marton, organizza un Open Day gratuito dedicato alla disciplina della Dragon Boat, un'attività nautica unica nel suo genere, particolarmente consigliata alle donne che hanno subito interventi chirurgici per il cancro al seno.Questa disciplina, che si svolge su un'imbarcazione da 20 posti con la prua a forma di testa di drago, sfrutta il movimento aerobico della pagaiata per favorire il linfodrenaggio degli arti superiori. L'allenamento prevede una serie di esercizi di riscaldamento a secco, seguiti dall'imbarco dell'equipaggio e dalla pratica in acqua.La Dragon Boat coinvolge principalmente la parte superiore del corpo, sviluppando e mantenendo l'apparato muscolo-scheletrico e migliorando l'attività cardio-respiratoria. Inoltre, il movimento ritmico della pagaiata offre un massaggio linfodrenante naturale, rendendo questa attività particolarmente benefica per le donne che hanno subito interventi chirurgici o trattamenti radioterapici al seno. Infatti, oltre il 20% di queste donne sviluppa linfedema correlato, con un impatto significativo sulla qualità della vita.Lo spirito di squadra e la sana competizione associati a questa disciplina hanno effetti terapeutici molto efficaci, offrendo sostegno nella lotta contro la malattia oncologica. La Lilt, da sempre promotrice di sani stili di vita, dei benefici dell'attività fisica e dei valori dello sport, ha deciso di collaborare con l’Associazione Dragon Light Marton per promuovere un Open Day gratuito di presentazione della Dragon Boat, sottolineando il suo valore come veicolo di benessere psicologico e sociale.Dragon Light è un progetto nato nel 2016 grazie a Rosa Ladisa e Marcello Angarano, rispettivamente presidente e allenatore dell'Associazione Dragon Light Marton di Bari. L'obiettivo è promuovere la pratica della Dragon Boat in Puglia, e l'equipaggio pugliese ha già partecipato con successo a numerose manifestazioni nazionali e internazionali.Per ulteriori informazioni e per iscriversi gratuitamente all'Open Day di domenica prossima, è possibile contattare Rosa Ladisa al numero 333.3122289.