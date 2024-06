'EU Street Art' a Grottaglie: promuovere i valori dell'Unione Europea attraverso l'arte

GROTTAGLIE - Un grande murale è stato realizzato a Grottaglie, in provincia di Taranto, su iniziativa della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, in collaborazione con il Centro Europe Direct di Taranto. L'evento fa parte del progetto “EU Street Art”, lanciato per sensibilizzare sulle principali tematiche di attualità europea e sui risultati conseguiti dall’Unione Europea negli ultimi cinque anni.“EU Street Art” coinvolge amministrazioni locali e associazioni di sette regioni italiane nella creazione di opere d'arte pubblica. L'obiettivo è utilizzare l'arte come mezzo universale per trasmettere messaggi importanti e promuovere i valori dell'UE.Il 5 giugno 2024, l'iniziativa è stata presentata ufficialmente a Grottaglie, noto centro di eccellenza nella produzione di ceramiche artistiche. La conferenza stampa si è tenuta alle 10:00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Grottaglie, con la partecipazione del Sindaco Ciro D'Alò, Massimo Pronio, Responsabile Comunicazione della Rappresentanza in Italia della Commissione europea (in collegamento da Roma), Annachiara Stefanucci, Responsabile Europe Direct Taranto, e Pietro Antonio Lenti, organizzatore dell'Outside Festival. Anche l'artista Giorgio Bartocci, autore del murale, si è collegato da remoto.Subito dopo la conferenza stampa, è stata scoperta la targa commemorativa dell'evento in via Partigiani Caduti, 57, all'ingresso della città, dove è stato realizzato il murale. Il murale, intitolato “Connessioni: il futuro dell'Europa”, è opera di Giorgio Bartocci, un artista che esplora il rapporto tra l'uomo e il territorio attraverso forme fluide e dilatate. Il lavoro di Bartocci, realizzato in collaborazione con Ezio De Matteo (Art Logistic), è un contributo significativo al contesto artistico locale, inserendosi nel programma dell'Outside Festival, che quest'anno include una sezione dedicata alla street art.La targa commemorativa spiega il senso dell'opera, che rappresenta i valori chiave dell'Unione Europea: solidarietà e integrazione. Le tonalità di blu e giallo a est simboleggiano il sostegno dell'UE all'Ucraina, mentre l'azzurro e il blu al centro dell'opera rappresentano il ruolo strategico del Mar Mediterraneo come via di comunicazione e luogo di connessioni storiche, sociali e solidali tra i popoli. Questi colori riflettono anche l'approccio dell'UE alla gestione dei fenomeni migratori basato su solidarietà, equilibrio e responsabilità condivisa.Il Centro Europe Direct di Taranto ha accolto con entusiasmo l’invito della Rappresentanza in Italia della Commissione europea di sostenere la campagna “EU Street Art” come segno di vicinanza dell’UE ai cittadini. La scelta di Grottaglie è stata motivata dalla presenza di un contesto artistico favorevole e dal supporto dell'Amministrazione comunale, che ha accolto l’iniziativa con grande favore.“EU Street Art” a Grottaglie non è solo un progetto artistico, ma un forte messaggio di unità e cooperazione europea. Attraverso l'arte pubblica, l'Unione Europea continua a promuovere i suoi valori fondamentali e a rafforzare i legami con i cittadini, dimostrando che l'arte può essere uno strumento potente per la comunicazione e l'integrazione.