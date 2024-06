All'Associazione Culturale Alto Tordino la presentazione del libro 'Libere Spudorate Sinapsi Alfabetiche'

Venerdì 7 Giugno 2024 alle ore 18.30 ci sarà la presentazione del libro “Libere spudorate Sinapsi Alfabetiche” edito da Jolly Roger edizioni. Il libro scritto dalla dott.ssa Lisa Di Giovanni e dalla Prof.ssa Maura Ianni, sarà presentato presso la Sala Auditorium dell’Istituto G. Braga di Teramo, sito in Corso San Giorgio 14.

Il testo è un manuale dalla A alla Z, che invita a riflettere sul mondo e sugli esseri umani. Attraverso un linguaggio semplice, diretto, e fruibile, facile quindi a memorizzare, dopo un breve testo legato alla lettera di riferimento, si arriva alla “sinapsi spudorata”, che intende stuzzicare chi legge contribuendo a quella che può essere definita una alfabetizzazione psicologica, mirata a smuovere le coscienze delle persone.

Un libro ricco di argomenti, capace di affrontare una pluralità di riflessioni, e accompagnare il lettore in un viaggio emozionale dove una serie di lettere saranno capaci di fotografare porzioni di tempo, vita, spazio. Una società, presentata dalle autrici, dominata dal materialismo, governata dal Dio denaro, una società ormai turbata dalla sua stessa immagine allo specchio. Un libro, quello delle due autrici, capace di spingere alla riflessione, dando parola alle sinapsi e cavalcando un’onda libera dove essere spudorati diviene essenziale alla comunicazione.

L’evento sarà presentato dalla dott.ssa Nadia Ragonici, presidente dell’Associazione Culturale Alto Tordino accompagnata dal Prof. Davide Mastroianni.

In merito all’evento, straordinarie parole al miele quelle della dott.ssa Ragonici, che commenta così, ed apre le porte anche ad una serie di appuntamenti volti alla diffusione della cultura e delle bellezze territoriali.

“Una serie di appuntamenti dedicati alla diffusione della cultura, oltre che del territorio in cui viviamo, anche del tessuto sociale, psicologico, per garantire lo scambio e stimolare la discussione costruttiva su tematiche attuali. Lo scopo dell’Associazione culturale Alto Tordino è di promuovere a tutti i livelli una comunicazione trasversale che va al di là dei confini geografici o disciplinari. L’attenzione è focalizzata non solo agli aspetti più materiali, ma anche a quelli umani e di comunità. Tutto questo ci spinge ad estendere le nostre proposte basate su eventi dedicati a più platee, favorendo una integrazione tra “coscienze” costituite non solo da un insieme di ricordi e tradizioni, ma anche e soprattutto da un possibile ed auspicabile futuro condiviso".

Un evento imperdibile, quindi, quello proposto dall’Associazione Alto Tordino, che Venerdì 7 Giugno 2024, dando spazio al testo “Libere Spudorate Sinapsi Alfabetiche”, sarà in grado di spalancare le porte a cultura e territorio.