Bari ospita la campagna #PreveniAMO in prima linea: prevenzione gratuita per donne e bambini

Dettagli della Campagna



Dopo le tappe di successo a Napoli e Roma, la Clinica Mobile arriverà a Bari con l'obiettivo di offrire servizi di prevenzione sanitaria accessibili a tutti. La clinica, dotata di due ambulatori, fornirà specifici esami medici per la salute delle donne e dei bambini.



Servizi Offerti



Ambulatorio GinecologicoMedici AGEO (Associazione Ginecologi Extra Ospedalieri): Offriranno visite gratuite per la prevenzione delle patologie ginecologiche, inclusi Pap-test. Questo esame è fondamentale per individuare precocemente eventuali malattie, anche in assenza di sintomi.

Ambulatorio PediatricoMedici SIP (Società Italiana di Pediatria): Effettueranno misurazioni della pressione arteriosa e rilevamenti del colesterolo totale nel sangue, contribuendo a prevenire patologie spesso sottostimate nell’infanzia.



Modalità di Accesso



Sarà possibile accedere agli screening gratuiti in due modalità:





Presentandosi direttamente presso l'ambulatorio mobile in Piazza della Libertà.

Prenotando le visite preventivamente sul sito dedicato AmTrust PreveniAMO in Prima Linea.



Obiettivi dell'Iniziativa



L'iniziativa #PreveniAMO in prima linea è pensata per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione sanitaria, offrendo esami fondamentali che possono aiutare a individuare precocemente condizioni di salute critiche. L'obiettivo è ridurre il rischio di sviluppare malattie gravi attraverso la diagnosi precoce e promuovere la cultura della prevenzione.



Non perdere questa occasione! Vieni in Piazza della Libertà il 13 e 14 giugno e approfitta degli screening gratuiti per prenderti cura della tua salute e di quella dei tuoi cari.

