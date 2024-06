Calciomercato: Michael De Marchi ceduto dal Taranto alla Virtus Verona

Prospettive per il Taranto



Con la partenza di De Marchi, il Taranto dovrà muoversi rapidamente sul mercato per trovare un sostituto di pari valore. La società pugliese mira a rinforzare l'attacco per disputare un'ottima stagione nel prossimo campionato. La dirigenza del Taranto è già al lavoro per individuare il profilo giusto che possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati.



La cessione di De Marchi alla Virtus Verona rappresenta un'importante operazione di mercato, sia per il giocatore che per entrambe le società coinvolte. La Virtus Verona, da parte sua, accoglie un attaccante di esperienza e qualità, pronto a dare il suo contributo alla squadra fino al 2025.

- Il Taranto ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo dell'attaccante Michael De Marchi alla Virtus Verona. Il giocatore ha firmato un contratto con il club veneto fino al 30 giugno 2025. De Marchi, nella stagione in corso, ha disputato 16 partite e segnato una rete, risultando determinante per la qualificazione del Taranto ai Play Off.Michael De Marchi, attaccante versatile e rapido, ha avuto una carriera variegata che lo ha visto vestire le maglie di diversi club italiani. Tra questi si annoverano il Padova, il Pescara, il Sudtirol, il Cittadella, l'Imolese, la Correggese, il Carpi, il Prato e il Cerea. De Marchi si è distinto per la sua abilità nel gioco aereo, le conclusioni da fuori area e la rapidità in tutte le zone del campo.