Bari, 'Riflessi nicolaiani' giunge al termine: un successo oltre le aspettative

BARI - Chiude con oltre duemila visitatori, di cui circa il 60% provenienti dall’estero, la mostra d’arte “Riflessi Nicolaiani – Luce e Colore tra Passato e Presente” dedicata alle antiche bottiglie dipinte a mano contenenti la Manna di San Nicola.«Lo straordinario successo della mostra “Riflessi Nicolaiani” - dichiara il presidente della Fondazione Nikolaos, Vito Giordano Cardone - conferma l'attenzione che la città di Bari ha per la sua storia, per la sua arte e per la sua bellezza. Continuate a seguire le iniziative della Fondazione Nikolaos perché presto realizzeremo nuovi ed entusiasmanti progetti nel nome di San Nicola.»Organizzata dalla Fondazione Nikolaos, dall’assessorato alle Politiche Culturali e Turistiche del Comune di Bari e dal Museo Civico di Bari, l’esposizione collettiva ha proposto una selezione di oltre 40 ampolle provenienti dalle collezioni private di artisti e amatori del territorio locale, quali Campobasso, Volpicella, Leonardi e della bottega di Spizzico, nonché alcune appartenenti a cittadini devoti a San Nicola che le hanno prestate al museo per l’occasione.«La manifestazione che sta volgendo al termine - commenta il direttore del Ce.S.E.N. (Centro Studi Europeo Nikolaos), Giorgia Cutino - si chiude registrando un record di presenze che ci onora e ci spinge a perseguire la via dell'arte e della riscoperta storica e culturale in onore della città di Bari e del nostro Santo Patrono.»Interessanti sono stati gli eventi che si sono svolti all’interno della mostra, quali il workshop “Raccontare con il disegno dal manga all’animazione” organizzato da Grafite Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione e la tavola rotonda “La Manna di San Nicola: mito e storia, religione e scienza, arte e folklore” che ha visto il coinvolgimento di studiosi e ricercatori in ambito storico.Molte famiglie e giovani hanno visitato il Museo Civico per la prima volta esprimendo entusiasmo per l’esperienza culturale che è stata occasione di arricchimento personale.«La mostra - conclude il direttore del Museo Civico, Francesco Carofiglio - ha riscosso un notevole successo, dimostrando quanto l'arte devozionale legata a San Nicola sia profondamente apprezzata. Questo interesse è evidenziato anche dall'ampia partecipazione di artisti locali che hanno dedicato le loro opere alle bottiglie di San Nicola, un elemento distintivo di questa tradizione artistica. In solamente un mese, l'esposizione ha attirato numerosi visitatori, sia italiani che stranieri, confermando il forte richiamo culturale e la curiosità suscitata da questa particolare forma d'arte.»“Riflessi Nicolaiani - Luce e Colore tra Passato e Presente” è stata realizzata dalla Fondazione Nikolaos, dal Museo Civico di Bari e dall’assessorato alle Politiche Culturali e Turistiche del Comune di Bari con il patrocinio di Regione Puglia, Città di Bari, Camera di Commercio di Bari, Università degli Studi di Bari, Politecnico di Bari, Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise, AGCI Puglia, Aeroporti di Puglia, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Fondazione Puglia, Acquedotto Pugliese, Teatro Pubblico Pugliese, AVIS Bari, Nuova Fiera del Levante.Sponsor tecnici: Grafica 080, Azienda Paulicelli, Scuola di fumetto Grafite, Holly Agency, Liceo Artistico De Nittis Pascali Bari e Associazione onlus Mondo Antico e Tempi Moderni.Con il contributo di: Zardetto, Acqua Orsini, RCE Group Carrelli Elevatori e Tommasino Gelati.