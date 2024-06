Bari rimane a sinistra, Lecce vira a destra: i risultati dei ballottaggi delle elezioni comunali 2024

BARI - Nelle maggiori città pugliesi, Bari e Lecce, i ballottaggi delle elezioni comunali 2024 hanno segnato una netta distinzione politica: mentre Bari conferma la sua fiducia al centrosinistra, Lecce cambia rotta e si affida al centrodestra.Bari: vittoria schiacciante di Vito LecceseA Bari, il candidato del centrosinistra Vito Leccese ha ottenuto una vittoria schiacciante, conquistando circa il 70,3% delle preferenze nel ballottaggio. Leccese ha distaccato significativamente il candidato del centrodestra, Fabio Romito, che si è fermato al 29,7%.Questo ampio margine di vittoria conferma il consolidamento del risultato, con Leccese che al primo turno aveva già sfiorato la vittoria ottenendo il 48,02% dei voti, contro il 29,12% di Romito. Quest'ultimo non è riuscito a recuperare terreno sufficiente per invertire la tendenza nel ballottaggio.Leccese era sostenuto da una coalizione di sette liste, tra cui PD e Verdi, oltre al supporto delle sei liste di Michele Laforgia (candidato di M5S e SI). Romito, nonostante il sostegno di nove liste tra cui Fratelli d'Italia, Forza Italia, Udc e Noi Moderati, non è riuscito a colmare il divario.L'affluenza alle urne nel primo turno, coincidente con le elezioni europee, era stata del 58,17%, con 145.985 voti su 278.609 residenti aventi diritto. Il voto di oggi sembra indicare una chiara preferenza dei cittadini di Bari per la continuità con la linea politica del centrosinistra.Lecce: Adriana Poli Bortone nuova sindacaA Lecce, Adriana Poli Bortone del centrodestra è stata eletta nuova sindaca, battendo di misura il sindaco uscente del centrosinistra, Carlo Salvemini. Con una percentuale non ancora definitiva del 50,52%, Poli Bortone ha prevalso quando sono state scrutinate 93 sezioni su 102.La vittoria di Poli Bortone rappresenta un significativo cambiamento politico per la città, segnando il ritorno del centrodestra alla guida del capoluogo salentino. La sua campagna elettorale si è focalizzata su temi come la sicurezza, il rilancio economico e la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico di Lecce.Salvemini, che ha guidato la città negli ultimi anni, aveva lavorato su numerosi progetti per migliorare l'infrastruttura urbana e la qualità della vita dei cittadini. Tuttavia, la stretta vittoria di Poli Bortone indica che gli elettori hanno optato per una nuova direzione."La vostra fiducia mi onora. Farò di tutto per essere all’altezza dell’affetto straordinario che mi avete dimostrato", ha scritto il neo sindaco su Facebook.In sintesi, le elezioni comunali 2024 in Puglia hanno visto Bari confermare la sua fiducia nel centrosinistra con la vittoria di Vito Leccese, mentre Lecce ha scelto il cambiamento con Adriana Poli Bortone, segnalando un ritorno del centrodestra.