ROMA - “Esprimo grande soddisfazione per l’elezione di Adriana Poli Bortone a sindaco di Lecce. “È evidente che i leccesi hanno premiato l’unità della coalizione, ma soprattutto l’esperienza e la forza propulsiva che Adriana ha come caratteristiche umane e politiche.“Sono certo che, a partire dai prossimi giorni, lavoreremo insieme e bene per mantenere fede agli impegni assunti durante la campagna elettorale.” Così il ministro Raffaele Fitto commenta la vittoria di Lecce.