Barletta, tutti sul tappetino per la celebrazione della Giornata internazionale dello yoga

Domenica 23 giugno i giardini del Castello della città della Disfida ospiteranno a partire dalle ore 18.00 lo ‘Yoga Day International’: pratica celebrata per la prima volta a livello internazionale il 21 giugno 2015- in corrispondenza del solstizio d’estate - dopo l’istituzione da parte del primo ministro indiano Narendra Modi e l’approvazione delle Nazioni Unite (ONU).L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Sportivo Dilettantistica “Piccolo loto- Barletta” in sinergia con la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione provinciale Barletta Andria Trani), Sport e Salute S.p.A., vedrà la partecipazione di altre espressioni associative del settore.L’amministrazione comunale di Barletta - da anni sensibile alla divulgazione della millenaria “filosofia” il cui gradimento è in costante ascesa in tutto il mondo - ha concesso il gratuito patrocinio per la realizzazione dell’evento con la collaborazione dell’assessorato allo Sport, nella persona di Marcello Degennaro.“La celebrazione dello Yoga International Day - ha commentato Rosa Maria Convertini, Responsabile del Centro Yoga Piccolo Loto a Barletta, Laureanda in Filosofia e Etica, Formata nella Sesta Edizione del Seminario Nazionale sulle Pratiche Filosofiche in Italia, Docente Università Popolare presso Ambulatorio Popolare - è una preziosa occasione per promuovere e divulgare gli effetti salutari dello yoga in tutto il mondo, dai benefici fisici a quelli mentali includendo quelli spirituali. All’interno della magica cornice del Castello di Barletta – ha proseguito - gli appassionati alle pratiche yogiche avranno l'opportunità di condividere l'energia positiva e il senso di comunità a cui questa disciplina millenaria si ispira.La suggestiva location- ha concluso- è stata scelta per godere dell’incanto che la bellezza della natura offre, per immergersi nella tranquillità favorita da pratiche rigeneranti e appaganti, ma soprattutto quale valida opportunità per valorizzare l’essenza dello yoga in una maestosa testimonianza del patrimonio storico/monumentale della città quale è il Castello”.Un team di Maestri dello Yoga, del Pilates e delle Arti marziali, Professionisti del Benessere esperti e qualificati accoglierà i partecipanti e li guiderà alla scoperta di una variegata rosa di discipline ricreative, rigeneranti e di meditazione condivise ma anche personalizzate.Previsto l’allestimento di stand che vedranno la partecipazione di artigiani locali e, per la prima volta, sarà presente il primo mercatino artigianale a cura di “A mano Libera”, cui faranno da sfondo cielo e storia in una cornice d’incanto. Contemplate attività dedicate allo “Yoga Bimbi”.La mattinata sarà aperta a tutte le persone interessate, indipendentemente dal livello di esperienza. Saranno disponibili tappetini da yoga, ma i partecipanti sono incoraggiati a portare i propri. Si consiglia di indossare abbigliamento comodo. La manifestazione è gratuita fatta eccezione per trattamenti personalizzati.Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al 328 135 7618