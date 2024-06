Selectika, al via il piano assunzionale di 75 lavoratori ex Om: domani ore 17 la cerimonia di firma dell’atto di trasferimento

BARI - Il presidente della Regione Puglia e l’assessora alla Crisi e Rischio industriale parteciperanno domani, giovedì 20 giugno 2024 alle ore 17.00, presso la Sala consiliare del Comune di Modugno (Ba), alla cerimonia ufficiale per la firma dell'atto di trasferimento della proprietà dello stabilimento Ex Om Carrelli dal Comune di Modugno a Selectika Srl.L’accordo segna il ritorno di 75 lavoratori nel sito ex OM, ora SELECTIKA, con un’assunzione a tempo indeterminato e full-time, nonché il passaggio di proprietà dello stabilimento dal Comune di Modugno a Selectika.Interverranno, altresì, il sindaco di Modugno, l'amministratore delegato di Selectika, il presidente di Confindustria Bari-BAT, e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali CGIL Bari, CISL Bari e UIL Bari.