Ugo Patroni Griffi lascia la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Meridionale

BARI - A fine giugno, Ugo Patroni Griffi lascerà l'incarico di presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Meridionale. La decisione, resa nota tramite un comunicato ufficiale dell'autorità, è dovuta a motivi di salute. Già dallo scorso marzo, Patroni Griffi aveva programmato un intervento chirurgico necessario.Il presidente ha informato della sua situazione il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, e il viceministro, Edoardo Rixi, così come i presidenti della Regione Puglia, Michele Emiliano, e della Regione Molise, Francesco Roberti. Tutti hanno dimostrato grande sensibilità e comprensione verso la sua situazione.Il comunicato specifica che le dimissioni, formalizzate già nel mese di aprile, avrebbero effetto alla fine di giugno. Questa scelta è stata fatta per garantire la continuità dei programmi dell’ente e per evitare che l'autorità fosse commissariata durante il vertice del G7.In una dichiarazione, Ugo Patroni Griffi ha espresso la sua gratitudine: “Ringrazio tutti i rappresentanti delle istituzioni dei sei porti di competenza, i colleghi e il mio magnifico equipaggio che mi hanno permesso di donare alla Puglia e al Molise un sistema portuale estremamente competitivo”.Il suo mandato è stato caratterizzato da un forte impegno per lo sviluppo e la competitività del sistema portuale, lasciando un’eredità significativa per le regioni di Puglia e Molise.