Borraccino: 'Grande avanzata del Pd, risultato record per Decaro'

L'affermazione personale di Antonio Decaro



Spicca l'affermazione personale di Antonio Decaro. Quando erano state scrutinate oltre il 40% delle sezioni della circoscrizione meridionale, alle 3 di notte, Decaro aveva già superato i 220mila voti, una cifra da record che lo vede sopravanzare anche la Presidente del Consiglio.



Una notte di passione politica



Nel cuore della notte, i risultati in continua evoluzione hanno tenuto sveglio il popolo del PD. Dati elettorali nazionali molto importanti che richiedono un'analisi approfondita per continuare a proporre una politica capace di accogliere sempre più giovani energie e di attuare programmi che intercettino i bisogni del popolo con un lessico chiaro e diretto, nel solco del nuovo corso del Partito Democratico.



Un'alternativa finalmente possibile



Oggi è una grande giornata per il popolo della sinistra, che vede nel PD un'alternativa finalmente possibile e credibile. Il successo ottenuto dimostra che il nuovo corso del partito, guidato da Elly Schlein, è in grado di mobilitare e coinvolgere gli elettori, proponendo un futuro migliore e più inclusivo per tutti.

BARI - Il Partito Democratico (PD) ha ottenuto un successo straordinario nelle recenti elezioni europee, riflettendo la linea politica impressa dalla segretaria Elly Schlein. I dati ancora parziali ma ormai consolidati indicano una crescita poderosa rispetto alle elezioni politiche del 2022, con un balzo in avanti di circa 5 punti percentuali. Attualmente, il PD si attesta al 24%, riducendo il distacco da Fratelli d'Italia (FdI) a circa 4 punti percentuali, rispetto ai 7 punti delle elezioni politiche di due anni fa. Ad evideziarlo Cosimo Borraccino Consigliere del Presidente della Regione PugliaUn risultato di particolare rilievo è stato raggiunto nel Sud Italia, dove il PD è diventato il primo partito. In Puglia, il partito ha ottenuto un risultato straordinario con il 34% dei voti. Anche in provincia di Taranto, il PD si contende il primato con FdI in un testa a testa serrato, mentre nella città capoluogo è la prima forza politica.