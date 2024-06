Brindisi, Matarrelli: 'Il G7 è un evento di portata tanto straordinaria assolutamente positivo e merita il plauso delle nostre comunità'

BRINDISI - "G7 in terra di Brindisi: desidero esprimere i sentimenti della mia personale gratitudine e della Provincia che rappresento a Sua Eccellenza il Prefetto Luigi Carnevale, al Questore Giampietro Lionetti, agli Uffici della Prefettura e della Questura, nonché alle donne e agli uomini delle Forze dell’ordine impegnati nell’organizzazione e nell’amministrazione del vertice dei leader mondiali" si legge in una nota del Presidente della Provincia di Brindisi, Antonio Matarrelli. - "G7 in terra di Brindisi: desidero esprimere i sentimenti della mia personale gratitudine e della Provincia che rappresento a Sua Eccellenza il Prefetto Luigi Carnevale, al Questore Giampietro Lionetti, agli Uffici della Prefettura e della Questura, nonché alle donne e agli uomini delle Forze dell’ordine impegnati nell’organizzazione e nell’amministrazione del vertice dei leader mondiali" si legge in una nota del Presidente della Provincia di Brindisi, Antonio Matarrelli.





"Il bilancio di un evento di portata tanto straordinaria è assolutamente positivo e merita il plauso delle nostre comunità per essersi caratterizzato per vivo spirito di collaborazione ed eccellenti capacità gestionali, aver garantito il regolare svolgimento di ogni iniziativa e aver dato lustro al territorio e alla Puglia. Sono convinto che tale esperienza, tanto egregiamente pianificata e realizzata, rappresenterà da oggi un modello per ulteriori future iniziative di analoga caratura" si legge ancora nella nota del Presidente della Provincia di Brindisi, Antonio Matarrelli.