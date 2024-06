Calcio: Nicola Loiodice non sarà confermato dall'Altamura per la Serie C

L'Altamura ha deciso di non confermare l'attaccante Nicola Loiodice per il prossimo campionato di Serie C. Il contratto del giocatore, in scadenza il 30 giugno 2024, non verrà prolungato, a causa del mancato raggiungimento di un accordo tra il calciatore e la società pugliese.

Nella stagione appena conclusa, che si è terminata il 5 maggio, Loiodice ha disputato 33 partite in Serie D, mettendo a segno 15 reti. Il suo contributo è stato determinante per la promozione dell'Altamura in Serie C, rendendosi uno dei protagonisti principali della scalata della squadra murgiana.

Carriera di Nicola Loiodice

Loiodice vanta un'esperienza significativa nel calcio dilettantistico pugliese. Nel corso della sua carriera, ha vestito le maglie di numerose squadre tra cui Barletta, Cerignola, Bitonto, Molfetta, Brindisi, Andria e Quartieri Uniti. Inoltre, ha militato nel settore giovanile dell'Andria, dove ha mosso i primi passi nel mondo del calcio.

Sfida per l'Altamura

La partenza di Loiodice rappresenta una sfida importante per l'Altamura. La dirigenza dovrà trovare rapidamente un sostituto di pari valore per affrontare con competitività il campionato di Serie C e perseguire l'obiettivo della salvezza. Il contributo di Loiodice è stato cruciale per la promozione e la sua assenza lascerà un vuoto significativo nell'attacco della squadra.