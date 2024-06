Calciomercato: il Lecce punta su Matteo Luigi Brunori del Palermo per rafforzare l’attacco

- Il Lecce ha messo gli occhi su Matteo Luigi Brunori, l’attaccante del Palermo di 29 anni. Con un contratto che lo lega ai rosanero fino al 30 giugno 2025, Brunori potrebbe presto cambiare casacca se le trattative andranno a buon fine. Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce, è pronto ad avviare i negoziati con i dirigenti del Palermo per un trasferimento a titolo definitivo valutato intorno ai 5 milioni di euro.Nella scorsa stagione di Serie B, Brunori ha dimostrato il suo valore disputando 37 partite e mettendo a segno 17 reti. La sua carriera è ricca di esperienze in vari club, tra cui Juventus Under 23 e Under 22, Virtus Entella, Pescara, Parma, Arezzo, Villabiagio, Petrignano, ACR Messina, Pro Patria, Reggiana, Foligno e Reggina Under 19.L’arrivo di Brunori rappresenterebbe un rinforzo significativo per l’attacco dei giallorossi pugliesi in vista del prossimo campionato di Serie A, portando esperienza e capacità realizzativa alla squadra.