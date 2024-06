'Giornata del Rifugiato 2024', martedì 25 giugno a Cavallino in scena 'E sbarcò sul Mediterraneo' di Hamado Tiemtorè

- Martedì 25 giugno, alle ore 19, in occasione della Giornata del Rifugiato 2024, presso l’Arena di Casina Vernazza, in via Padre Gino De Giorgi a Cavallino, andrà in scena "E sbarcò sul Mediterraneo", la dimostrazione teatrale curata dall’attore e regista Hamado Tiemtorè, in collaborazione con Astràgali Teatro, e realizzata con gli ospiti del progetto di accoglienza SAI DS del Comune di Cavallino, gestito da ARCI Lecce Solidarietà.