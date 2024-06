Calciomercato, il Lecce punta su Yusuf Kabadayi: trattativa in corso con il Bayern Monaco

- Il Lecce ha messo gli occhi sul giovane centrocampista turco Yusuf Kabadayi, 19 anni, di proprietà del Bayern Monaco. Il talentuoso calciatore ha trascorso la stagione in prestito allo Schalke 04 in Bundesliga, dove ha disputato 23 partite e realizzato 4 reti, nonostante la retrocessione della squadra in Serie B. Kabadayi si è distinto come uno dei migliori giovani talenti del campionato tedesco.Il responsabile dell'area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, è pronto a iniziare le trattative con i dirigenti del Bayern Monaco per trovare un accordo e portare il giovane calciatore in Salento. Kabadayi ha un curriculum promettente: prima di brillare con lo Schalke 04, ha militato nelle giovanili del Bayern Monaco ed è stato titolare nella nazionale tedesca Under 20.L'arrivo di Kabadayi potrebbe rappresentare un colpo significativo per il Lecce, offrendo al club una giovane promessa capace di fare la differenza nel campionato di Serie A. Se Corvino riuscirà a concludere positivamente la trattativa, Kabadayi potrebbe sicuramente diventare uno dei migliori Under 20 della prossima stagione, aggiungendo qualità e dinamismo al centrocampo giallorosso.