Calciomercato: Lecce interessato al giovane talento spagnolo Cristobal Munoz del Barcellona

Dichiarazioni di Munoz



Riguardo al suo futuro, Munoz ha espresso il desiderio di continuare la sua crescita professionale in Europa, con una particolare preferenza per la Serie A italiana. "Ho concluso in modo positivo la mia esperienza nelle giovanili del Barcellona," ha dichiarato Munoz. "Ora mi piacerebbe giocare in Europa e in particolare in Italia. Preferirei arrivare al Lecce in Serie A per continuare il percorso di crescita importante per la mia carriera di calciatore."



Opportunità per il Lecce



L'interesse del Lecce per Cristobal Munoz rappresenta una mossa strategica per rinforzare il centrocampo con un giovane di talento, pronto a dimostrare il suo valore nella massima serie italiana. Con la possibilità di acquisire Munoz a titolo definitivo, il Lecce potrebbe assicurarsi un prospetto promettente che ha già accumulato esperienza nelle competizioni europee giovanili e nei campionati minori spagnoli.



L'affare potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi, portando Munoz a vestire la maglia giallorossa del Lecce e ad affrontare una nuova sfida nella Serie A italiana.

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce è fortemente interessato al giovane centrocampista spagnolo Cristobal Munoz, attualmente in forza al Barcellona. Munoz, 19 anni, ha disputato 31 partite con il Barcellona Under 19 e 5 gare con la squadra B del Barcellona nella Serie C spagnola durante la stagione appena conclusa. Il suo contratto con i blaugrana scadrà il 30 giugno 2024, il che apre la possibilità per un trasferimento a titolo definitivo al Lecce per il prossimo campionato di Serie A.Cristobal Munoz ha avuto una carriera giovanile notevole, giocando per l'Almeria prima di unirsi alle diverse categorie del settore giovanile del Barcellona, tra cui Under 18, Under 16 e Primavera. Inoltre, è stato titolare in 6 partite del Barcellona Under 19 nella UEFA Youth League, la Champions League del Settore Giovanile, mettendo in mostra il suo talento e la sua capacità di competere a livelli elevati.