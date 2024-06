Joe Biden atterra a Brindisi per il G7 di Borgo Egnazia

Dichiarazioni di Antonio Guterres



Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha sottolineato l'importanza di questo vertice in un momento critico per le sfide globali. "Il G7 ha un ruolo fondamentale da svolgere nella pace. Per la pace in Medio Oriente. E dobbiamo anche continuare a lavorare per la pace in Ucraina, una pace giusta, basata sulla Carta ONU e sul diritto internazionale", ha dichiarato Guterres. Ha inoltre ribadito la necessità di affermare il diritto internazionale umanitario in tutto il mondo.



Il G7 e i diritti delle donne



Un punto di particolare interesse è il riferimento al diritto all'aborto. Nelle ultime bozze delle conclusioni del G7, il punto sull'importanza di garantire "un accesso effettivo e sicuro all'aborto" è stato rimosso, suscitando preoccupazioni tra Francia e Canada, che avevano chiesto di rafforzare questo riferimento. Tuttavia, fonti della presidenza del G7 Italia hanno assicurato che nessuno Stato ha chiesto di eliminare il riferimento alle questioni relative all'aborto, e che le dinamiche negoziali sono ancora in corso.



Focus sulla Guerra in Ucraina



La bozza delle conclusioni del vertice include anche un avvertimento alla Russia contro le minacce nucleari "irresponsabili" e un impegno a incrementare la produzione e le consegne di armi per sostenere l'autodifesa dell'Ucraina. Inoltre, i leader del G7 faranno appello alla Cina affinché smetta di sostenere la guerra della Russia contro l'Ucraina, accusandola di fornire tecnologie e componenti militari.



La situazione in Medio Oriente



Per quanto riguarda il Medio Oriente, i leader del G7 chiederanno ad Hamas di accettare un cessate il fuoco e esorteranno Israele ad allentare l'escalation militare a Rafah. Il documento potrebbe includere un linguaggio che sollecita tali misure a essere conformi alle indicazioni della Corte internazionale di giustizia.

BRINDISI - Il presidente americano Joe Biden è atterrato ieri sera intorno alle 23:30, a bordo dell’Air Force One, all’aeroporto di Brindisi. La sua presenza in Italia è legata al vertice del G7 che si terrà a Borgo Egnazia, in Puglia, dal 13 al 15 giugno 2024.Organizzato sotto la presidenza italiana, il vertice del G7 riunirà i leader delle maggiori economie mondiali per discutere di tematiche globali cruciali. Tra i temi in agenda ci saranno il diritto all’aborto, le guerre in Ucraina e in Medio Oriente, e il ruolo del G7 nella promozione della pace e della stabilità internazionale.