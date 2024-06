Monopoli: il direttore sportivo Marcello Chiricallo rinnova fino al 2026

Carriera di Marcello Chiricallo



FRANCESCO LOIACONO - Marcello Chiricallo, direttore sportivo del Monopoli, ha rinnovato il suo contratto con la società biancoverde fino al 2026. Il precedente accordo sarebbe scaduto il 30 giugno 2024, ma dopo un incontro con il presidente Francesco Rossiello, le parti hanno raggiunto un nuovo accordo che estende il vincolo per ulteriori due anni.La società ha espresso grande apprezzamento per il lavoro svolto da Chiricallo nella stagione conclusasi il 19 maggio. Il suo contributo è stato determinante per la squadra, che è riuscita a salvarsi e a rimanere in Serie C. Il Monopoli ha riconosciuto l'importanza del ruolo di Chiricallo nella gestione e nel rafforzamento della squadra, decidendo di confermare la fiducia nel suo operato per i prossimi anni.