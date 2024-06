Canale Reale, lunedì 17 giugno a Brindisi conferenza stampa su 'Canale Reale Green Festival'

Lunedì 17 giugno, alle ore 11, a Brindisi, nel Salone di Rappresentanza della Provincia, in via Annibale de Leo 3, rappresentanti della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, che coordina la materia dei Contratti di Fiume in Puglia e del Contratto di Fiume del Canale Reale. parteciperanno a una conferenza stampa in cui saranno illustrati i risultati della prima edizione del "Canale Reale Green Festival", un programma di eventi gratuiti realizzati dal 27 maggio al 2 giugno in provincia di Brindisi, dedicati al più importante corso d’acqua salentino che nasce nel territorio di Villa Castelli e che, dopo un percorso di chilometri, sfocia nella Riserva di Torre Guaceto.