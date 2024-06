Capurso: al Multiculturita Tributo a Rino Arbore

L’accesso all’appuntamento del 23 giugno Tributo Rino Arbore è libero e gratuito.



Info: 080.512.76.45 - L’accesso all’appuntamento del 23 giugno Tributo Rino Arbore è libero e gratuito.I biglietti per il Multiculturita Summer Festival sono disponibili sul circuito Ciaotickets.it.: 080.512.76.45 - https://www.multiculturita.it/

CAPURSO - Domenica 23 giugno, nel Parco comunale Sandro Pertini di Capurso, l’associazione Multiculturita scalda i motori prima dei concerti estivi con la seconda edizione del Tributo Rino Arbore, il concerto che omaggerà il grande chitarrista pugliese scomparso nel 2021. L'evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Capurso, sarà un festival nel festival nell’ambito di Multiculturita, ultra ventennale rassegna che questa estate, dal 18 al 20 luglio, porterà Max Gazzè, Russell Crowe & The Gentleman Barbers e i Dire Straits Legacy nella suggestiva cornice della Reale Basilica di Maria SS. Del Pozzo, a Capurso.Circa un centinaio i musicisti e le band che giungeranno da tutta la Puglia: dalle 17.00 a mezzanotte, il parco comunale sarà inondato dalle note del jazz (e non solo), musica che Rino Arbore sperimentava, respirava e sfidava con linguaggi nuovi. Con loro si esibiranno anche i 22 vincitori del Premio Nazionale Rino Arbore, che lo scorso 30 e 31 maggio ha visto la partecipazione di circa 400 studenti di scuola secondaria di I grado e dei Licei Musicali del Sud Italia. Nel corso dell’evento, ai giovani vincitori saranno consegnate anche le borse di studio premio previste dal concorso, organizzato con la direzione artistica di Mirko Signorile.“Questo tributo è l’ennesimo riconoscimento al grande valore che Rino aveva come musicista e come persona. Tornare a celebrarlo è l’opportunità per riunire i più grandi musicisti della scena jazzistica pugliese. È una grande opportunità per creare uno spazio musicale diverso, allargando così l’offerta culturale che la Puglia offre nella stagione estiva”, dichiara il presidente Giacomo Santorsola.Parteciperanno, tra gli altri, oltre a Mirko Signorile stesso, ci sono: Gaetano Partipilo & Boom Coolective, Dino Plasmati Meridiana Group, Gianna Montecalvo e Eugenio Macchia, Fabularasa, Michele Perruggini Band, Cartago & Fortebraccio, Elisabetta Puliero e Luigi Arciuli, Vincenzo Mastropirro & Tonino D’Ambrosio, Gemma Di Battista, Marilena Liso e Giovanna Carone, Lisa Manosperti, Roberto Ottaviano & Pinturas, Gianfranco Balena & Rosario De Gaetano, Gianfranco Balena, Rosario De Gaetano, Menico Quintavalle, Piero “Pecos” Di Bari, Giorgio Vendola & Nando Di Modugno, Patty Lomuscio, Felice Mezzina, Francesco Schepisi, Marco Mennelli, Giuseppe Dabramo. Teresa Barbieri & Dario Fraccalvieri, Giuseppe Bassi, Fabio Accardi.Scomparso nel 2021 a 62 anni, Rino Arbore è stato un esponente di spicco del jazz contemporaneo. Da «Après la nuit» a «Temporary Life?», ultimo album pubblicato un mese prima la sua scomparsa, il musicista barese ha saputo costruire un universo musicale fatto di innovazione e sperimentazione, che si riverserà nel parco comunale di Capurso e unirà i migliori musicisti del panorama jazzistico pugliese. Una giornata di ricordo, in cui tutti saranno uniti dall’amore per la musica.