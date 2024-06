Conclusione del progetto 'Le forme del creare: Educare alla bellezza tra arte, moda e oreficeria'

Formazione e opportunità per gli studenti



Gli studenti hanno avuto l'opportunità di combinare una solida base teorica con abilità tecniche, preparandosi così ad affrontare il mondo del lavoro non solo a livello locale, ma anche nazionale. Hanno lavorato alla creazione di costumi e gioielli rappresentativi del periodo storico-artistico studiato, con l'obiettivo di comprendere e esaltare il concetto di moda e design attraverso un approccio analitico e culturale.



Eventi e presentazioni



Il progetto ha visto la realizzazione di vari eventi e presentazioni, culminando in un défilé basato sulla rievocazione storica di temi e personaggi legati al Novecento. Dopo due anteprime degli abiti del Giannelli sfilati il 19 maggio durante la III Edizione del Concorso per giovani stilisti "Arte è Moda - tra i Due Mari" a Santa Maria di Leuca, e il musical "L'Angelo della Musica – Folle sinfonia d'amore" presso il Teatro Apollo di Lecce il 28 maggio, il 4 giugno si è svolto a Poggiardo il primo di tre importanti momenti a cura dell'IISS Don Tonino Bello. La tappa successiva è stata il 25 giugno a Parabita a cura dell'IISS Giannelli, e il progetto si concluderà a settembre con il défilé di Lecce a cura dell'IISS De Pace.



Educare alla bellezza



Queste iniziative mirano a educare le giovani generazioni alla bellezza, vista come antidoto all'indifferenza, alla demotivazione e allo scoraggiamento. "Educare alla bellezza" significa sentirsi partecipi delle sorti del mondo, un principio che può portare al cambiamento e alla ricerca di nuove soluzioni per le sfide del presente, nella convinzione che ciò possa produrre movimento e nuove immagini di orientamento.

TRICASE - Giunge alla fase conclusiva il progetto "Le forme del creare: Educare alla bellezza tra arte, moda e oreficeria", ideato da Giannelli e realizzato in collaborazione con l'IISS Don Tonino Bello di Tricase e l'IISS Antonietta De Pace di Lecce. Finanziato dal Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale Puglia nell'ambito del Piano delle Arti, il progetto ha puntato alla promozione dell'arte e dell'artigianato artistico, sviluppando competenze interdisciplinari tra gli studenti.Il progetto, fondato sull'idea che arte e cultura siano fondamentali per le politiche europee e nazionali, ha avuto l'obiettivo di educare alla bellezza, valorizzando le capacità espressive e artistiche degli studenti. Attraverso attività laboratoriali creative, gli studenti hanno realizzato abiti e gioielli ispirati a figure iconiche del Novecento, come Picasso, Depero, Coco Chanel e Marilyn Monroe.